Moradores denunciam abandono da Avenida Brasil, em Belém A via enfrenta sobrecarga de veículos, buracos frequentes e falta de manutenção, colocando a segurança em risco Fala Pará|Do R7 28/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores da Avenida Brasil, no bairro do Coqueiro, em Belém, denunciam o estado de abandono da via, que enfrenta sérios problemas de infraestrutura e trânsito.

A avenida, que se tornou rota alternativa devido à construção de um viaduto, está sobrecarregada de veículos, com frequentes buracos e falta de manutenção.

As calçadas em péssimo estado e a ausência de ciclovias colocam pedestres e ciclistas em risco.

Além disso, a presença de veículos pesados agrava ainda mais a deterioração do asfalto, enquanto a imprudência no trânsito, como o não uso de capacetes, também é uma preocupação constante.

Os moradores exigem reformas urgentes para garantir a segurança e adequar a via ao fluxo intenso de veículos.