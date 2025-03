Moradores do Telégrafo enfrentam vazamento e água suja, no Pará Vazamento devido a veículos pesados causa desperdício e baixa qualidade no abastecimento Fala Pará|Do R7 11/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h45 ) twitter

Moradores da passagem Lobatinho, no bairro do Telégrafo, no Pará, enfrentam sérios problemas de desperdício de água e qualidade comprometida do abastecimento.

Devido ao trânsito de veículos pesados, um vazamento tem causado a perda de água limpa, resultando em torneiras com água fraca e barrenta.

Apesar das reclamações à companhia de saneamento, a situação persiste, obrigando os residentes a comprar água mineral. A Cosanpa prometeu enviar uma equipe para resolver o vazamento e melhorar a coloração da água.