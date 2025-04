Moradores evacuam casas, após incêndio destruir galpão de plásticos, em Outeiro (PA) Defesa Civil avalia danos em residências próximas, algumas com risco de desabamento Fala Pará|Do R7 03/04/2025 - 11h38 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h38 ) twitter

O incêndio em um galpão de plásticos, em Outeiro, no Pará, forçou famílias a deixarem suas casas às pressas.

A estrutura do galpão, feita de concreto e ferro, não resistiu às chamas, deixando um cenário de destruição. A preocupação agora é com a segurança das casas próximas, algumas com rachaduras e risco de desabamento.

Os Bombeiros foram acionados para controlar os focos remanescentes do incêndio, enquanto os moradores buscam assistência e segurança.

A Defesa Civil já realizou atendimentos iniciais, mas os moradores aguardam novas visitas para avaliar os danos.