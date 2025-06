Motociclista é atropelado por guincho após estacionar em vaga proibida Homem tentou impedir remoção e sofreu fratura na perna durante o incidente Fala Pará|Do R7 26/06/2025 - 10h25 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista estacionou em vaga exclusiva para ambulâncias na Santa Casa de Belém (PA) e foi atropelado por um guincho, quando tentava impedir que a moto fosse removida. Ele subiu no guincho em movimento, mas acabou caindo e quebrando a perna. A prefeitura investiga o motorista do guincho, que seguiu dirigindo com o homem pendurado na janela.