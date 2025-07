Motociclista morre após racha terminar em colisão com carro Passageira ficou ferida e perícia investiga excesso de velocidade e envolvimento de outro veículo, em Belém (PA) Fala Pará|Do R7 16/07/2025 - 08h08 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h08 ) twitter

Em Belém (PA), um acidente no bairro do Guamá resultou na morte de um motociclista e deixou uma passageira gravemente ferida. Duas motos participavam de um racha quando um carro, ao desviar de uma delas, colidiu com a outra. A perícia apura a velocidade e a possível presença de outro veículo. O caso está com a seccional de São Brás.