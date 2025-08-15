Motociclista não obedece sinalização e causa acidente em avenida no Pará Acidente na Travessa São José resultou em fraturas e cortes mesmo com uso de capacetes Fala Pará|Do R7 15/08/2025 - 11h09 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente na Travessa São José, no bairro Jardim das Araras, deixou dois homens feridos. Um deles sofreu fraturas no braço e na costela, enquanto o outro teve um corte no tornozelo e suspeita de fratura lombar. Ambos usavam capacete, mas os equipamentos foram ejetados com o impacto. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou as vítimas ao hospital regional.