Motociclista não obedece sinalização e causa acidente em avenida no Pará
Acidente na Travessa São José resultou em fraturas e cortes mesmo com uso de capacetes
Um acidente na Travessa São José, no bairro Jardim das Araras, deixou dois homens feridos. Um deles sofreu fraturas no braço e na costela, enquanto o outro teve um corte no tornozelo e suspeita de fratura lombar. Ambos usavam capacete, mas os equipamentos foram ejetados com o impacto. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou as vítimas ao hospital regional.