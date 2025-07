Motorista agride agentes de trânsito durante fiscalização em Belém (PA) Em Belém (PA), homem tentou quebrar vidro de viatura com chave de fenda e caso foi registrado na delegacia Fala Pará|Do R7 15/07/2025 - 08h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 08h26 ) twitter

Um motorista de Kombi entrou em confronto com agentes de trânsito durante fiscalização no centro comercial de Belém (PA). Ele tentou quebrar o vidro de uma viatura com uma chave de fenda, e os agentes reagiram. A briga foi registrada na delegacia. O caso evidencia os desafios para manter a ordem no trânsito da capital.