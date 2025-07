Motorista é baleado após não reduzir farol alto Autor disparou contra a porta do veículo e vítima buscou socorro em Planalto São José (PA) Fala Pará|Do R7 17/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista foi baleado em Mojuí dos Campos (PA), após não reduzir a luz alta do carro. O autor do disparo atirou na porta do veículo, ferindo o condutor, que conseguiu pedir ajuda em Planalto São José. A polícia faz buscas pelo suspeito. O caso reflete o aumento da violência no trânsito por motivos banais.