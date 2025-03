Mototaxista é assassinado em emboscada no Bairro da Condor, no Pará Criminoso disfarçado de passageiro executa vítima em área isolada; polícia investiga motivação do crime

Fala Pará|Do R7 18/03/2025 - 15h48 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share