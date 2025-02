Mulher coloca fogo na própria moto para evitar apreensão Motocicleta estava sem placa, com licenciamento vencido e sem registro no nome da condutora Fala Pará|Do R7 12/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h57 ) twitter

No Pará, uma mulher ateou fogo na própria moto, no meio da rua, após ser parada em uma blitz. O veículo estava em situação irregular, com licenciamento vencido, sem placa e sem registro no nome da condutora. Além disso, ela estava sem capacete e não possuía CNH no momento da abordagem.

Revoltada com a abordagem, a mulher colocou fogo na motocicleta,ara evitar que fosse apreendida.