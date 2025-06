Mulher é flagrada furtando bicicleta em condomínio de Ananindeua (PA) Câmeras registraram o crime à luz do dia e suspeita segue foragida Fala Pará|Do R7 12/06/2025 - 11h22 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h22 ) twitter

Uma mulher foi flagrada por câmeras furtando uma bicicleta em um condomínio de Ananindeua (PA). A ação ocorreu à luz do dia, por volta das 15h, mesmo com a presença de equipamentos de segurança. As câmeras haviam sido instaladas após aumento nos furtos. A suspeita ainda não foi identificada e segue foragida.