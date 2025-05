Mulher é investigada após morte do companheiro em Santarém (PA) Fala Pará|Do R7 02/05/2025 - 11h42 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, em Santarém (PA), após um episódio de violência doméstica. Ele havia sido esfaqueado durante uma briga com a companheira e levado ao hospital, de onde fugiu antes de receber alta.

O homem não registrou ocorrência contra a mulher, que foi liberada e voltou a se encontrar com ele. No dia seguinte, foi encontrado morto dentro da casa do casal.

A polícia apura se há envolvimento direto da companheira no homicídio e busca entender os detalhes do caso.