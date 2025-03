Mulher é presa após esfaquear companheiro até a morte em Vigia, no Pará A acusada alega legítima defesa, após anos de violência doméstica, enquanto o caso segue em investigação Fala Pará|Do R7 28/03/2025 - 12h14 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h14 ) twitter

No estado do Pará, um crime chocou a cidade de Vigia, no Pará. Elisandra, acusada de esfaquear seu companheiro Adelmo até a morte, alega legítima defesa após anos de violência doméstica.

A Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima e encontrou a vítima já sem vida.

O caso está sendo investigado como homicídio, com a suspeita presa em flagrante.

A Polícia Civil busca mais informações sobre o histórico de Elisandra, enquanto o major da Polícia Militar destaca a importância da denúncia da população para a resolução do caso.