Mulher é presa por compra de moto adulterada, em Ananindeua (PA) Denúncia de tráfico de drogas levou à apreensão de veículo com sinais de roubo Fala Pará|Do R7 25/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h16 )

Uma mulher foi presa após adquirir uma moto por R$1.800 sem documentação, levantando suspeitas de roubo. A situação começou com uma denúncia de tráfico de drogas no bairro do Icuí, Ananindeua, no Pará.

Policiais do Sexto Batalhão da PM encontraram a moto sem placa e com sinais de adulteração, como o chassi raspado.

A proprietária, Samanta, afirmou ter comprado o veículo em um leilão e que a documentação seria entregue por Tiago, o vendedor.

A polícia investiga possíveis conexões do veículo com atividades ilícitas e tráfico de drogas.