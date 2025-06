Mulher flagra traição e parte para agressão, em Salinópolis (PA) Briga foi registrada em vídeo, após esposa encontrar o marido com suposta amante na rua Fala Pará|Do R7 03/06/2025 - 09h49 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h49 ) twitter

Um vídeo gravado em Salinópolis (PA) mostra uma mulher ameaçando a suposta amante do marido com um pedaço de madeira. A discussão virou briga e a amante caiu em uma vala após ser empurrada. Moradores tentaram conter a confusão, que aconteceu em via pública e foi registrada por testemunhas com celulares.