Mulher paraense desaparece após viagem a São Paulo para o Carnaval Família tenta encontrar informações com cartazes e redes sociais, enquanto a polícia investiga o caso Fala Pará|Do R7 11/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h49 )

Uma mulher paraense desapareceu, após viajar para São Paulo com uma amiga para o carnaval. A última comunicação com a família foi no dia 2 de março, quando ela mencionou que iria a um bloco de Carnaval e que, quando voltasse, entraria em contato.

Entretanto, desde então, não houve mais contato e a família está desesperada em busca de informações. A mãe e a irmã estão em estado de angústia, tentando localizá-la através de cartazes e redes sociais.

O que causa estranheza é que, segundo a irmã da mulher, o rastreamento do celular indicou o município de Igarapé-Açu.

A polícia já foi acionada, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro