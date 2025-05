Mulher quebra carro do marido ao flagrar traição, em Itaituba (PA) Imagens mostram destruição do veículo na frente de uma criança, após cena de ciúmes em bar Fala Pará|Do R7 22/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h38 ) twitter

Uma mulher destruiu um carro em Itaituba, no sudoeste do Pará, após supostamente flagrar o marido com outra em um bar. Ela quebrou vidros e o para-brisa na frente de uma criança, possivelmente sua filha. O caso repercutiu nas redes sociais e gerou críticas à forma como ela reagiu diante da situação.