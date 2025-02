Mulheres são presas se passando por médicas em ação social Criminosas realizavam atendimentos em Abaetetuba (PA), mas foram denunciadas por suspeita de falsificação Fala Pará|Do R7 11/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h57 ) twitter

No Pará, duas mulheres se passaram por médicas e realizaram atendimentos durante uma ação social no centro de Abaetetuba. O evento acontecia em uma escola, com o objetivo de oferecer serviços de saúde e cidadania a pessoas carentes.

Suspeitando da identidade das mulheres, os participantes fizeram uma denúncia à polícia, que prendeu as criminosas.