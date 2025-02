Nova lei reforça defesa animal, em meio ao aumento de casos de maus-tratos Flagrantes de crueldade, como o de um filhote jogado no lixo, destacam a importância do trabalho de resgate Fala Pará|Do R7 21/01/2025 - 15h29 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h29 ) twitter

Uma nova lei municipal busca oferecer maior suporte legal aos defensores da causa animal, cujo trabalho tem enfrentado crescentes desafios diante do aumento dos casos de maus-tratos. Recentemente, no Bairro do Telégrafo (PA), uma câmera de monitoramento flagrou um idoso jogando um filhote de gato no lixo.

Felizmente, o animal foi resgatado por um vizinho, sensibilizando a comunidade. A repórter do Fala Pará visitou uma unidade do Instituto Carmem Américo, onde conheceu animais resgatados de situações de violência, destacando a importância do trabalho dessas instituições.