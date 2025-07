Ônibus capota e deixa 25 feridos após cair em ribanceira no Pará Veículo transportava produtos rurais e não fazia parte da frota regularizada Fala Pará|Do R7 21/07/2025 - 08h28 (Atualizado em 21/07/2025 - 08h28 ) twitter

Um ônibus que transportava produtos rurais capotou na BR-010, em Aurora do Pará, deixando 25 pessoas feridas. O veículo, fora da frota regularizada, caiu em uma ribanceira após o motorista perder o controle. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.