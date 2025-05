Ônibus invade obra da COP 30 após falha nos freios em Belém (PA) Acidente acendeu alerta sobre segurança dos veículos que circulam na capital paraense Fala Pará|Do R7 02/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h26 ) twitter

Um ônibus invadiu um canteiro de obras da COP 30, em Belém (PA), após uma falha nos freios.

O incidente aconteceu quando o motorista tentava transferir passageiros para outro veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu. O caso chamou atenção para as condições precárias dos coletivos da cidade.

A Secretaria de Obras Públicas confirmou a integridade dos trabalhadores no local, e as causas do acidente estão sendo apuradas.

As obras fazem parte de um projeto estrutural em preparação para a COP 30.