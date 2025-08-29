Pai é agredido por vizinhos por suposta agressão a filho recém-nascido de 3 dias
Exames médicos revelam que manchas no corpo do bebê eram naturais e pai nega acusações; investigação segue em andamento
Em Santo Antônio do Tauá (PA), um homem foi agredido por vizinhos após suspeita de machucar seu bebê de 3 dias. A mãe, autista, levou a criança ao hospital por manchas no corpo, que foram confundidas com hematomas. Exames confirmaram que eram manchas mongólicas, comuns em recém-nascidos. O pai nega as acusações e a investigação segue em andamento.