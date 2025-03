“Paizão”, líder de facção, é preso acusado de homicídios e tráfico, em Ananindeua (PA) Tiago Costa Paraná foi capturado com drogas em abordagem policial; ele já respondia por crimes graves Fala Pará|Do R7 25/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h38 ) twitter

A Polícia Militar prendeu um homem perigoso no bairro do Aurá, Ananindeua, no Pará, acusado de homicídio, tráfico de drogas e ligação com facção criminosa.

Conhecido como Tiago Costa Paraná, ele já respondia por homicídio e vendia entorpecentes em festas e bares da região. Durante a abordagem, foi encontrado com drogas como oxi e cocaína.

Apesar de ser líder e chamado de ‘Paizão’ pelos jovens, sua captura foi uma prioridade devido à sua alta periculosidade.

O mandado de prisão recente se relaciona a crimes cometidos desde janeiro do ano passado, incluindo suspeitas de envolvimento em outros homicídios.