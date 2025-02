PARÁ AVANÇA NA EDUCAÇÃO: número de pessoas com nível superior cresce significativamente Censo de 2022 revela que percentual de paraenses com diploma superior subiu de 3% para 12% Fala Pará|Do R7 27/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h35 ) twitter

O IBGE divulgou os dados sobre educação no Pará, revelando um aumento significativo no nível de instrução da população.

De acordo com o Censo de 2022, o número de pessoas com nível superior subiu de 3% em 2000 para 12% em 2022, refletindo uma melhoria no acesso à educação e ao ensino superior no estado.

Esses dados mostram um avanço importante na qualificação da população paraense.