Passageira grava vídeo e expõe condições precárias de ônibus, em Ananindeua (PA) Veículos apresentam buracos no piso, bancos rasgados e janelas quebradas, gerando indignação de usuários Fala Pará|Do R7 11/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um vídeo gravado por uma passageira destaca as condições preocupantes dos ônibus da linha Distrito Industrial em Ananindeua, no Pará.

Com buracos no piso, bancos rasgados e janelas quebradas, a segurança dos passageiros está em risco. A discussão gira em torno do aumento das tarifas sem melhorias nos serviços, gerando indignação entre os usuários.

Além disso, a demora e a falta de infraestrutura nos pontos de ônibus são questões críticas.