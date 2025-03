PF investiga participação de servidores públicos no contrabando de cigarros, no Pará Operação apreendeu drogas e resultou em prisões em Ananindeua, Tracuateua e Fortaleza Fala Pará|Do R7 26/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal está investigando a participação de servidores públicos em uma organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros no estado do Pará.

Durante a operação, foram apreendidos armamentos de uso restrito, veículos de luxo e equipamentos para bloquear sinais de celular. A operação, realizada no município de Benevides, busca desarticular o grupo criminoso e esclarecer o envolvimento de outros servidores.

Os investigados poderão responder por contrabando, organização criminosa e porte ilegal de armas.

A investigação continua para identificar todos os envolvidos.