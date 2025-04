Piloto é encontrado morto após queda de avião em Oriximiná (PA) Polícia investiga causas do acidente após resgate em área de mata densa Fala Pará|Do R7 23/04/2025 - 09h42 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h21 ) twitter

O corpo do piloto Marcelo Noronha Muniz foi encontrado, após seis dias de buscas, em uma área de mata fechada em Oriximiná (PA), próxima à fronteira com a Guiana.

Ele havia decolado do garimpo Olímpia transportando alimentos, quando a aeronave sofreu uma pane no motor. Antes de desaparecer, Marcelo conseguiu informar à família sobre o problema.

A força-tarefa envolveu equipes de resgate e uso de tecnologia para localização do avião. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e analisa detalhes sobre o voo e as condições da aeronave.