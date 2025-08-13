Pitbull é resgatado desnutrido e com carrapatos em Paragominas (PA) Tutor foi preso por maus-tratos após manter animal confinado em espaço minúsculo Fala Pará|Do R7 13/08/2025 - 08h27 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h27 ) twitter

Em Paragominas (PA), um pitbull adulto foi encontrado desnutrido, infestado de carrapatos e preso em um espaço minúsculo. Após denúncia anônima, a polícia prendeu o tutor por maus-tratos e crime ambiental e para casos como esse, envolvendo cães e gatos, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. O caso reforça a gravidade do abandono, que afeta milhões de animais no país.