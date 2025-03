PIX CANCELADO: Advogado explica como dívidas fiscais podem afetar o uso das chaves Advogado detalha novas regras do Banco Central e alerta sobre inconsistências no CPF e CNPJ Fala Pará|Do R7 18/03/2025 - 15h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h54 ) twitter

O advogado Denis Farias esclarece rumores sobre o cancelamento de chaves PIX, devido a dívidas com a Receita Federal. Ele explica que as novas regras do Banco Central, anunciadas em 6 de março, afetam pessoas físicas e empresas com irregularidades no CPF ou CNPJ.

Farias destaca que as dívidas fiscais não resultam no cancelamento do PIX, mas inconsistências nos dados podem.

A Receita Federal exige a regularização de atrasos na declaração do imposto de renda, o que pode levar ao cancelamento do PIX. A regra é válida para todos e é crucial que pequenos empresários e indivíduos verifiquem seu status fiscal para evitar surpresas.