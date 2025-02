Planetário do Pará comemora Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência Programação especial destaca o papel das mulheres na ciência e promove a igualdade de gênero Fala Pará|Do R7 18/02/2025 - 13h10 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h10 ) twitter

O Planetário do Pará comemorou o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência com uma programação especial, focada em estimular o interesse das meninas pela ciência.

O evento destacou a importância do papel feminino no meio científico, tradicionalmente dominado por homens, e ressaltou as políticas públicas que promovem a igualdade de gênero e incentivam a participação das mulheres nas áreas científicas.