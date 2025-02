PM reage a atentado e mata criminoso no Pará Troca de tiros na Cremação deixou o policial ferido Fala Pará|Do R7 06/02/2025 - 17h11 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h11 ) twitter

Na madrugada dessa quinta-feira (6), um policial militar foi alvo de um atentado na porta de sua casa na Cremação, no Pará. Leandro, do 20º Batalhão da Polícia Militar, foi baleado durante uma intensa troca de tiros com quatro criminosos armados, que estavam em um carro. Durante o confronto, o PM reagiu e matou um dos bandidos, enquanto os outros fugiram.

O policial foi ferido na perna e encaminhado ao hospital. Vários carros e residências no local ficaram com marcas de tiros.