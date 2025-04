Polícia abre investigação após acidente com morte em Marituba (PA) Colisão entre carreta e dois carros na alça viária mobilizou a Polícia Científica do Pará Fala Pará|Do R7 23/04/2025 - 07h37 (Atualizado em 23/04/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeio na alça viária, em Marituba (PA).

A força do impacto mobilizou a Polícia Científica do Pará, que abriu investigação para apurar as causas. A apuração considera a possibilidade de falhas mecânicas ou erro humano.