Polícia investiga venda de bebidas vencidas no Mangueirão Denúncia surgiu após vídeo de torcedor; polícia apreendeu latas para perícia e investiga riscos à saúde Fala Pará|Do R7 13/03/2025 - 14h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h44 )

A Polícia Civil investiga a venda de bebidas vencidas no estádio Mangueirão, no Pará, durante a partida entre Remo e Criciúma pela Copa do Brasil.

A denúncia surgiu após um torcedor registrar um vídeo mostrando a validade expirada de uma bebida. A polícia apreendeu várias latas para perícia, que determinará se houve risco à saúde dos consumidores.

O proprietário do bar foi ouvido e liberado, enquanto o caso segue sob investigação para identificar responsabilidades e possíveis sanções.