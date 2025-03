População cobra melhorias urgentes para a Transcoqueiro em Belém Via importante sofre com buracos, calçadas irregulares e falta de sinalização, gerando caos no trânsito

Fala Pará|Do R7 25/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share