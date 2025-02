Projeto de revogação da Lei 10.820 é encaminhado à Assembleia do Pará Acordo entre governo, professores e lideranças indígenas encerra impasse Fala Pará|Do R7 06/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chegou ao fim o impasse sobre a Lei 10.820, com o envio de um projeto de revogação para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O projeto foi encaminhado após uma reunião entre representantes do governo do Estado, o Sindicato dos Professores e lideranças indígenas, que aconteceu na quarta-feira (5).

Durante o encontro, as partes chegaram a um acordo sobre a revogação da lei, resolvendo assim a questão que estava gerando controvérsias.