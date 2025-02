Projeto do Banco da Amazônia amplia crédito para empreendedores Iniciativa visa fortalecer o setor produtivo no Pará e movimentar a economia em ano de COP 30 Fala Pará|Do R7 20/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h37 ) twitter

O Banco da Amazônia está ampliando as linhas de crédito para empreendedores no Pará, com o objetivo de estimular o investimento em novos negócios e movimentar a economia local, especialmente em um ano marcado pela realização da COP 30.

O projeto visa apoiar quem deseja investir em empreendimentos, contribuindo para o crescimento econômico e o fortalecimento do setor produtivo no estado.