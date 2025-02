Protesto de indígenas na SEDUC completa 7 dias Ocupação exige exoneração do Secretário de Educação e revogação da Lei que altera ensino Fala Pará|Do R7 21/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h08 ) twitter

A ocupação de indígenas na Secretaria de Educação do Pará (SEDUC) completou 7 dias, nesta segunda-feira (20). O grupo exige a exoneração do Secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares, e a revogação da Lei 10.820, aprovada em 2023, que propõe mudanças no sistema modular de ensino indígena.

Até o momento, não houve acordo com as autoridades para atender às demandas apresentadas.