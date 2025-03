Quadrilha é presa após assalto violento a família em Parauapebas, no Pará Criminosos forçaram vítimas a transferirem R$19 mil via PIX e foram capturados tentando fugir para Marabá (PA) Fala Pará|Do R7 07/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h59 ) twitter

Uma quadrilha foi presa em flagrante, após realizar um assalto violento a uma família em Parauapebas, no Pará. Os criminosos renderam um casal dentro de casa, amarraram as vítimas e roubaram objetos de valor, além de forçá-los a transferir quase dezenove mil reais via PIX.

A Guarda Municipal conseguiu prender os suspeitos em uma conveniência enquanto tentavam fugir para Marabá (PA). Durante o assalto, os criminosos se passaram por pedintes e usaram armas para ameaçar as vítimas.