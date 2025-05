Quatro homens são presos por tráfico no bairro da Condor, em Belém (PA) Suspeitos tentaram fugir pelo Canal da Quintino, mas foram alcançados e flagrados com drogas e dinheiro Fala Pará|Do R7 22/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro homens foram detidos por tráfico de drogas, no bairro da Condor (PA), após uma denúncia anônima. Eles estavam no Canal da Quintino, tentaram fugir, mas foram capturados. Com o grupo, a polícia apreendeu de maconha e dinheiro. Alguns já tinham antecedentes e usavam tornozeleiras eletrônicas.