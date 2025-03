Sebrae oferece capacitação em gastronomia paraense na COP 30 Empresários locais podem aprimorar serviços e atrair turistas Fala Pará|Do R7 20/03/2025 - 15h34 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A gastronomia paraense ganha destaque no cenário nacional e internacional com a aproximação da COP 30.

O Sebrae Pará está capacitando empreendedores locais para aprimorar a qualidade dos serviços e atrair turistas. Iniciativas como o ‘Prepara Gastronomia COP 30’ oferecem cursos e mentorias para micro e pequenos empresários, com foco em técnicas culinárias, marketing e atendimento bilíngue.

O programa visa mostrar a força da culinária local e melhorar a experiência dos visitantes.

Com apoio financeiro do Sebrae, o projeto já conta com 260 vagas e busca fortalecer o setor de alimentação e bebidas na região.