Série de assaltos em Belém: criminosos em motocicletas aterrorizam moradores Polícia segue investigando casos Fala Pará|Do R7 06/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Belém, no Pará, uma onda de assaltos rápidos praticados por criminosos em motocicletas tem gerado grande preocupação na população. No Bairro do Federal, dois incidentes ocorreram em menos de uma hora, com vítimas sendo abordadas e ameaçadas. Apesar da ação veloz dos assaltantes, algumas vítimas conseguiram escapar sem ter seus pertences roubados.

A polícia está investigando os casos, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. As autoridades orientam a população a não reagir durante assaltos, devido ao alto risco de violência. Quem tiver informações relevantes pode denunciar anonimamente à polícia