Sete funerárias são fechadas por despejo irregular de sangue e formol Empresas atuavam no Mangueirão e são investigadas por crimes ambientais e sanitários, em Belém (PA) Fala Pará|Do R7 04/07/2025 - 08h07 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h07 )

Sete funerárias foram interditadas no bairro Mangueirão, em Belém (PA), por descarte irregular de sangue e formol em vias públicas. A polícia apura crimes ambientais e sanitários, que podem resultar em até cinco anos de prisão. As fiscalizações no setor serão ampliadas para evitar danos à saúde pública.