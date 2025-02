Setor de hortifruti de Ver-o-Peso será transferido para avanço das obras, no Pará Mais de 60 feirantes foram remanejados para uma feira provisória Fala Pará|Do R7 12/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h57 ) twitter

O setor de hortifruti de Ver-o-Peso será transferido no Pará para dar andamento às obras de reforma. Mais de 60 feirantes foram remanejados para uma feira provisória, permitindo o avanço do projeto, que teve início no ano passado e está orçado em 63 milhões de reais.

Esta é uma das principais obras que integram o cronograma da COP-30.