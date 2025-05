Sucuri gigante é flagrada tentando engolir camaleão em quintal de casa, em Altamira (PA) Morador capturou a cobra com as próprias mãos antes de acionar os bombeiros no bairro Aparecida

Fala Pará|Do R7 28/05/2025 - 12h13 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share