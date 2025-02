Suspeito de abusar de sobrinha é liberado após família não conseguir registrar denúncia Falta de profissionais na delegacia impediu o registro da queixa, gerando revolta e indignação na família Fala Pará|Do R7 22/01/2025 - 16h25 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h25 ) twitter

Um homem suspeito de abusar de sua sobrinha desde os 6 anos foi liberado pela polícia após a família não conseguir registrar a denúncia em uma delegacia de Belém. De acordo com os relatos, ao procurar o local para formalizar a queixa, a família foi impedida de efetuar o procedimento devido à falta de profissionais disponíveis no momento. A falta de atendimento adequado resultou na liberação do suspeito, o que gerou revolta e indignação na família, que agora busca justiça e reclama da impunidade.