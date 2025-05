Suspeito de matar policial morre em troca de tiros em Icoaraci (PA) Homem era acusado de pilotar a moto usada na fuga após execução no Guamá Fala Pará|Do R7 16/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h31 ) twitter

Um homem, suspeito de envolvimento no assassinato de um investigador da Polícia Civil, foi morto durante confronto com agentes em Icoaraci (PA). Ele teria pilotado a moto usada na fuga após o crime, que ocorreu no bairro do Guamá.

A vítima, de 55 anos, foi executada a tiros na frente da esposa ao sair de um ponto comercial.