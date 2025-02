Suspeito de tentar matar policial morre em confronto com a PM Homem foi baleado após reagir a abordagem durante rondas em Belém (PA) Fala Pará|Do R7 07/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h42 ) twitter

Um homem suspeito de tentar matar um policial militar morreu em confronto com a PM no Pará.

Policiais militares do 20º Batalhão faziam rondas em Belém para localizar os responsáveis pela tentativa de homicídio contra um policial no Bairro da Condor, quando receberam uma denúncia anônima sobre um homem armado e foram até o local. Ao tentarem abordá-lo, o homem reagiu, efetuando diversos disparos. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito já tinha passagens pela polícia.