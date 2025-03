Suspeito é preso após assaltar adolescentes em Belém Um assaltante foi localizado em Ananindeua após roubar celulares de três jovens no bairro do Marco Fala Pará|Do R7 20/03/2025 - 15h34 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h34 ) twitter

Três adolescentes foram vítimas de um assalto no bairro do Marco, em Belém do Pará, quando um suspeito armado desceu de um veículo prata e exigiu seus celulares.

O criminoso foi localizado pela polícia militar em Ananindeua, graças à placa do carro usado no crime. O suspeito, com histórico de delitos semelhantes, alegou dificuldades financeiras como motivo do crime.

Durante a abordagem, ele não estava com os objetos roubados, pois sabia que poderiam ser rastreados. A polícia civil continua as investigações para recuperar os celulares.