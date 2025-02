Suspeito é preso por envolvimento na morte de adolescente de 13 anos Homem já responde por outro homicídio na cidade e um fato inusitado chama atenção, durante apreensão Fala Pará|Do R7 26/02/2025 - 14h54 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h54 ) twitter

Em Santa Bárbara (PA), um homem foi preso por envolvimento na morte de uma adolescente de 13 anos, cujo corpo foi encontrado em uma área de mata. A vítima, que estava desaparecida, foi localizada pela polícia, após buscas na região.

Durante a investigação, descobriu-se que o suspeito já estava respondendo a um processo por ser acusado de matar uma jovem de 18 anos, na mesma cidade, no ano de 2023. A conexão entre os dois casos está sendo investigada pelas autoridades.

A prisão do suspeito revelou um detalhe surpreendente: durante a revista de apreensão, ele foi encontrado vestindo uma calcinha, o que causou estranheza entre os policiais. A Delegada da Polícia Civil mencionou o fato durante a coletiva, ressaltando a complexidade do caso e o comportamento inesperado do acusado.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os aspectos dos crimes.