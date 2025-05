Tentativa de furto termina com justificativa inesperada, em Bragança (PA) Câmeras registraram o momento em que ele tentava levar estufa de salgados de mercadinho Fala Pará|Do R7 29/05/2025 - 08h14 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h14 ) twitter

Um homem foi flagrado por câmeras tentando levar uma estufa de salgados de um mercadinho, em Bragança (PA). Detido, alegou que estava com fome e só queria comer pastel, negando intenção de furto. As imagens, porém, mostram que ele puxou o equipamento com força. Funcionários impediram a ação e registraram ocorrência na delegacia.